È Sempre Cartabianca Nicola Gratteri e Diego Dalla Palma tra gli ospiti

Bianca Berlinguer torna questa sera con una nuova puntata di È Sempre Cartabianca, il programma di approfondimento in onda ogni martedì sera su Rete 4. Tra gli ospiti di questa edizione figurano il procuratore antimafia e il consulente di immagine. La puntata si concentra sulle tematiche di attualità, con interventi e commenti di figure pubbliche e esperti del settore.

Bianca Berlinguer, come ogni martedì, torna con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 14 aprile 2026. Al centro della puntata, i primi colloqui tra USA e Iran dopo il cessate il fuoco, che si sono conclusi senza un accordo. Spazio anche al durissimo attacco del presidente Donald Trump a Papa Leone XIV, a cui è seguita la replica del Pontefice, che ha dichiarato di non voler entrare in dibattito con lui. Focus inoltre sull’ esito del voto in Ungheria, dove ad avere la meglio è stato Péter Magyar, che prenderà il posto di primo ministro che, per sedici anni, è stato di Viktor Orbán.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - È Sempre Cartabianca, Nicola Gratteri e Diego Dalla Palma tra gli ospiti È Sempre Cartabianca, Costantino Vitagliano tra gli ospitiBianca Berlinguer torna questa sera, martedì 27 gennaio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento della prima... Leggi anche: È Sempre Cartabianca, Giancarlo Magalli e ancora Costantino Vitagliano tra gli ospiti