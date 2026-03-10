Ombre di cemento ecco il nuovo singolo della band ternana Rummer and Grapes

I Rummer and Grapes, band originaria di Terni, hanno recentemente pubblicato il singolo intitolato

Attivi dal 2009, l’ultimo brano segna l’avvio di una “nuova fase”: “Sentivamo il bisogno di rientrare in studio e riscrivere qualcosa” VIDEO I Rummer and Grapes tornano con Ombre di cemento e annunciano il rientro in studio. Con Ombre di cemento, i Rummer and Grapes spingono ancora oltre i propri confini. Il brano, scritto in italiano — come già accaduto con Alaska — rappresenta una scelta precisa: arrivare dritti, senza filtri, con immagini forti e immediate. Un’esigenza che nasce anche dalla maturità della band e dalla volontà di esprimere sensazioni e sentimenti con maggiore chiarezza, lasciando che le parole diventino un mezzo ancora più efficace per trasmettere urgenza e verità. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

