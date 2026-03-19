Maurizio Belpietro | E' ora di trattare con la Russia

Maurizio Belpietro ha dichiarato che è arrivato il momento di avviare trattative con la Russia. Secondo lui, le circostanze richiedono un cambiamento nell’approccio nei confronti di Mosca e ha affermato che non si può continuare a subire danni per seguire le posizioni europee. La sua presa di posizione mira a sottolineare la necessità di riconsiderare la strategia attuale.

Le circostanze impongono di rivedere l'atteggiamento nei riguardi di Mosca. Non possiamo continuare a danneggiarci per seguire le follie europee. Controlli delle Fiamme gialle di Lucca su tutta la Provincia per verificare la corretta applicazione dei prezzi dei carburanti e le obbligatorie comunicazioni al Mimit. In questo ambito si sono concentrati i controlli delle Fiamme Gialle lucchesi che hanno individuato situazioni di irregolarità in un distributore di Lucca ed in uno di Viareggio. La comunicazione, da effettuarsi attraverso il portale Osservaprezzi carburanti (accessibile all’indirizzo https:carburanti.mise.gov.it) obbliga gli esercenti a comunicare i prezzi praticati con cadenza almeno settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Maurizio Belpietro: «E' ora di trattare con la Russia» Articoli correlati Leggi anche: Maurizio Belpietro apre a Parma la quarta edizione di “Caleidoscopio" Tutta La Verità | Maurizio Belpietro: «L’attacco all'Iran colpisce noi»Nell'analisi del direttore, Maurizio Belpietro, emerge una realtà cruda: la guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran non è un conflitto "lontano". Altri aggiornamenti su Maurizio Belpietro Discussioni sull' argomento Sì. Una riforma che fa giustizia - Alta Corte disciplinare: chi sbaglia, paga (12.03.2026); Addio al sindacato unico delle toghe. La magistratura si è già spaccata; Referendum, il racconto dell'incontro per il Sì a Milano, tra l'ovazione a Di Pietro e la platea che canta Sal Da Vinci; Fdi lancia la scommessa del Sì con la premier sul palco. E la Lega apre 1.200 gazebo. #Referendum sulla giustizia L’intervento di Maurizio Belpietro a #4disera - facebook.com facebook Risiko dei quotidiani: Leonardo Maria Del Vecchio e Maurizio Belpietro puntano Milano Finanza. Tra i possibili pretendenti anche l'imprenditore Andrea Pignataro x.com