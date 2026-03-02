Carlo Calenda la spara grossa | l' Unione Europea può stendere a tappeto la Russia di Putin; i deliri degli euroinomani

Carlo Calenda ha affermato che l'Unione Europea potrebbe sconfiggere la Russia di Putin, secondo le sue parole, con una capacità militare e strategica superiore. La sua dichiarazione è stata fatta in una recente intervista, attirando l'attenzione su un investimento verbale che definisce come “fuori dalla realtà” da parte di molti osservatori. La sua opinione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli esperti e gli analisti.

In una sua recente sortita, Carlo Calenda, l'indomito tatuato dei Parioli, ha dichiarato senza perifrasi edulcoranti che l'Unione Europea è in grado di stendere al tappeto la Russia di Putin. La cosa tragica è che non l'ha detto per scherzo ma credendoci realmente. Il tatuato dei Parioli rivela in tal maniera di aver perso completamente il senso della realtà. Lo abbiamo visto recentemente partire alla volta dell'Ucraina - in verità senza armi - per portare sostegno al guitto di Kiev, attore Nato e prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood. E adesso se ne esce con questa sparata agghiacciante: una sparata...