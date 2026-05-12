È morto uno degli operai intossicati a Brusaporto La Cgil | Le aziende garantiscano la sicurezza

Nella giornata di oggi si è registrato il decesso di un operaio di 32 anni, rimasto gravemente intossicato martedì 28 aprile presso la Carrara Group di Brusaporto. L’uomo, che lavorava in azienda, è deceduto nelle ultime ore, secondo quanto comunicato dalle autorità sanitarie. La morte segue l’incidente che aveva coinvolto altri operai, e le autorità stanno approfondendo le cause dell’intossicazione. La Cgil ha richiesto alle aziende di garantire maggiori misure di sicurezza sul lavoro.

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