È morto uno degli operai intossicati a Brusaporto La Cgil | Le aziende garantiscano la sicurezza
Nella giornata di oggi si è registrato il decesso di un operaio di 32 anni, rimasto gravemente intossicato martedì 28 aprile presso la Carrara Group di Brusaporto. L’uomo, che lavorava in azienda, è deceduto nelle ultime ore, secondo quanto comunicato dalle autorità sanitarie. La morte segue l’incidente che aveva coinvolto altri operai, e le autorità stanno approfondendo le cause dell’intossicazione. La Cgil ha richiesto alle aziende di garantire maggiori misure di sicurezza sul lavoro.
Brusaporto. È morto l’operaio di 32 anni rimasto gravemente intossicato martedì 28 aprile alla Carrara Group di Brusaporto. L’uomo era stato sopraffatto dalle esalazioni mentre cercava di soccorrere un collega all’interno di un’autocisterna durante delle operazioni di pulizia. Dopo giorni di ricovero in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII, il quadro clinico è precipitato. In totale erano stati cinque i lavoratori coinvolti, tra i 32 e i 54 anni. L’allarme era scattato intorno alle 18,30, quando tre di loro si sono accorti di ciò che stava succedendo all’interno della cisterna. Sono intervenuti prontamente riuscendo a portare fuori un collega, mentre l’altro si trovava ancora all’interno quando sono arrivati i soccorsi.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie correlate
Sicurezza a scuola: infortuni in aumento del 5,6%. La FLC CGIL e la Rete degli studenti medi: “Occorre più formazione per i giovani, aziende spesso impreparate”Un pesante segnale d’allarme sulla sicurezza scolastica è quello lanciato dall’ultimo report dell’Inail (maggio 2026), in base a cui le segnalazioni...
Leggi anche: Paralimpiadi, il caos delle guerre: niente portabandiera. E il Cio alza le mani: “Gli Stati garantiscano la sicurezza degli atleti”