Paralimpiadi il caos delle guerre | niente portabandiera E il Cio alza le mani | Gli Stati garantiscano la sicurezza degli atleti

Alle Paralimpiadi di Milano 2026, non ci saranno portabandiera a causa delle guerre in corso nel mondo. Il Comitato Olimpico Internazionale ha dichiarato che gli Stati devono garantire la sicurezza degli atleti, lasciando quindi molte decisioni nelle mani dei governi. La situazione internazionale ha portato a questa scelta, che ha suscitato discussioni tra gli organizzatori e le federazioni sportive.

Milano, 4 marzo 2026 – Lo spirito olimpico si arrende al mondo che brucia. Il caos delle guerre diffuse in tutto il pianeta getta nella confusione anche lo sport. Altro che tregua olimpic a: alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in programma venerdì all'Arena di Verona, nessun atleta farà da portabandiera per il proprio Paese. La decisione clamorosa è stata preda dal Comitato Paralimpico Internazionale con la seguente motivazione: "Una scelta dovuta solo alla lontananza della sede dell’inaugurazione dai campi delle gare del giorno dopo". La Fiamma delle Paralimpiadi arriva a Milano, l’accensione del braciere in piazza Duomo Di certo Verona non è così vicina ai campi di hockey dell’ Arena di Santa Giulia di Milano e nemmeno alle piste di Cortina e Tesero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

