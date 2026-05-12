È il weekend del Festival della Malvasia | trent’anni di profumi e sapori a Sala Baganza

A Sala Baganza si prepara un fine settimana dedicato alla tradizione enogastronomica con la trentesima edizione del Festival della Malvasia, che si terrà sabato 16 e domenica 17 maggio. L’evento si svolge nel centro cittadino e coinvolge produttori locali, appassionati e visitatori in una due giorni di degustazioni, esposizioni e iniziative culturali legate al vino e ai sapori della zona.

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È in arrivo un weekend di grande festa a Sala Baganza per la trentesima edizione del Festival della Malvasia, in programma per sabato 16 e domenica 17 maggio. Due giornate ricche di appuntamenti accompagneranno visitatori e appassionati alla scoperta della Malvasia di Candia Aromatica, autentica.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sala Baganza: una rete “verde e blu” per il benessere della comunitàProgetto tra i venti premiati con un importante finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale... Ecosostenibile e polifunzionale: a Sala Baganza il palazzetto dello sport del futuroSala Baganza avrà un nuovo palazzetto dello sport: una struttura polifunzionale, ecosostenibile e perfettamente integrata con l’ambiente circostante. Argomenti più discussi: EMILIA | Un weekend di degustazioni, sapori e divertimento nel nome della Malvasia: il Festival di Sala Baganza; Monterosso Val d'Arda Festival: a Castellarquato torna la festa enogastronomica per tutti; Nel weekend 32 cantine a Castellarquato per il Monterosso Festival; 23 e 24/5 – Il chiostro incantato il Festival Incredibile arriva a Zibello. Wine trekking lungo il sentiero del Malvasia con la Cantina di CasorzoDomenica 17 maggio, la Cantina di Casorzo farà da teatro a un importante evento di promozione e valorizzazione del territorio. Dal mattino, infatti, è in programma uno speciale Wine Trekking, lungo ... gazzettadasti.it