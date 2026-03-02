Sala Baganza | una rete verde e blu per il benessere della comunità

A Sala Baganza si lavora a un progetto chiamato “Una rete verde e blu” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è migliorare la tutela ambientale, promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il paesaggio locale. La rete si sviluppa attraverso interventi diffusi sul territorio, coinvolgendo diversi soggetti e risorse per favorire un futuro più sostenibile per la comunità.

Progetto tra i venti premiati con un importante finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 Un progetto che prevede diversi interventi per 1,25 milioni di euro, di cui 940mila finanziati dalla Regione e 310mila euro dal Comune di Sala Baganza, presentato nella mattinata di martedì 24 febbraio in piazza della Pace dal sindaco Aldo Spina insieme al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, Mauro Bertozzi, e ai giovani rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi (CCR), guidati dalla professoressa Marina Gatti, che hanno inserito la riqualificazione "green" della piazza nel loro programma.