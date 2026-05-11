Unicusano Avellino Basket-Fortitudo Bologna cambia l' orario della palla a due
Unicusano Avellino Basket ha annunciato un cambio nell’orario di inizio di Gara 3 dei playoff contro la Fortitudo Bologna. La partita, prevista originariamente a una certa ora, si svolgerà ora in un orario diverso a causa di nuove disposizioni. La variazione riguarda esclusivamente l’orario di inizio, senza modifiche alla data o al luogo dell’incontro. La squadra invita i tifosi a verificare gli aggiornamenti ufficiali sui canali di comunicazione.
L’Unicusano Avellino Basket comunica che, a seguito di nuove disposizioni, l’orario d’inizio di Gara 3 di Play-off contro la Flats Service Fortitudo Bologna ha subito una variazione. L’incontro, in programma martedì 12 presso il PalaDelMauro, non si disputerà più alle ore 20:30, bensì sarà.🔗 Leggi su Today.it
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