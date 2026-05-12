Stasera prende il via l’edizione di quest’anno dell’Eurovision, con l’esibizione di Sal Da Vinci. La manifestazione musicale, che si svolge in una città italiana, vede il cantante partenopeo salire sul palco per la prima volta. La serata segna l’inizio delle competizioni ufficiali e si protrae per tutta la notte, coinvolgendo artisti provenienti da diversi paesi. La kermesse si conclude con la proclamazione del vincitore.

Tempo di lettura: 2 minuti Scatta ufficialmente l’ Eurosong per Sal Da Vinci con la prima esibizione questa sera, giorno in cui si alza il sipario sulla manifestazione. Un primo assaggio in attesa della finalissima del 16, giorno nel quale si stilerà la classifica finale con la definizione della canzone vincitrice. Il vincitore del Festival di Sanremo entra in gioco già a partire dalla prima serata, come settimo nella lista dei cantanti che dovranno esibirsi e che dovranno guadagnarsi l’accesso alla finalissima. Non è in competizione Sal Da Vinci, almeno nelle prime due uscite, l’Italia è già in finale essendo uno dei paesi fondatori dell’evento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - E’ già tempo di ‘Per sempre sì’: inizia stasera l’Eurovision di Sal Da Vinci

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