Nell'era dei social network, dello streaming il successo di una canzone non si giudica soltanto dal numero di album venduti ma anche da quanto è riuscita a diventare virale, entrando nel costume e nell'immaginario collettivo. L'ultimo vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, con la sua Per Sempre Si ha decisamente centrato l'obiettivo. Ma il brano del cantante napoletano non ha solo conquistato l'Italia, ma, in vista dell'Eurovision Song Contest, si sta diffondendo sempre più anche in Europa (e nel mondo). Complice un ritornello che fin dal suo debutto è accompagnato da una gestualità molto chiara e immediata, è facile vedere video in giro per il web di persone che riproducono le movenze di Sal Da Vinci, con la mano che indica l'anulare mentre si intona Per Sempre Si.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutta Europa canta "Per sempre si", partita la corsa di Sal Da Vinci per l'Eurovision

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