E Concita | Spunta un’altra amante

In un clima di voci e indiscrezioni, si susseguono commenti e smentite riguardo a presunte relazioni extraconiugali e notizie su un ministro. Concita De Gregorio ha parlato di una possibile scoperta in arrivo, mentre Paolo Mieli ha ripreso la discussione, alimentando il gossip. Nel frattempo, una donna si è fatta avanti, dichiarando che le accuse nei suoi confronti sono false.

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Concita De Gregorio: «Bomba in arrivo su un ministro». Paolo Mieli rilancia il pettegolezzo. E una certa Valentina Pelliccia alza la mano: «Falsità su di me». Il metodo Ranucci fa scuola. In principio fu Lettera 43. Il 10 aprile scorso, in pieno gossip amoroso tra il ministro Matteo Piantedosi e Claudia Conte, il sito diretto da Paolo Madron pubblicò alcune voci che circolavano tra i palazzi della Capitale: «Da tempo si agita una scalpitante presenza a Roma, che chiede incontri diretti ai ministri, con alcune nette somiglianze nei metodi che evocano la “strategia Claudia Conte ”. Viene persino definita “bellissima e vistosissima, molto più di CC”».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - E Concita: «Spunta un’altra amante» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Adunata anarchica e corteo: è allerta. E spunta un'altra bomba per i "martiri" Altra accusa per Matteo Ricci. Spunta il peculato: sette indagatiAl centro del nuovo filone c’è una cena elettorale che si è svolta il 12 aprile 2024 e per cui sarebbero stati utilizzati fondi pubblici. Argomenti più discussi: E Concita: Spunta un’altra amante; Stop alla violenza di genere. Il festival Percorsi nel vivo; Che tempo che fa, pagelle: Giorgia festeggia 30 anni (9), Goggia e Pellegrini acqua olimpica (8), Orietta Berti e il lardo afrodisiaco (5); Che tempo che fa, pagelle: Giorgia festeggia 30 anni (9), Goggia e Pellegrini acqua olimpica (8), Orietta Berti e il lardo afrodisiaco (5).