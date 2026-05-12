E Concita | Spunta un’altra amante
In un clima di voci e indiscrezioni, si susseguono commenti e smentite riguardo a presunte relazioni extraconiugali e notizie su un ministro. Concita De Gregorio ha parlato di una possibile scoperta in arrivo, mentre Paolo Mieli ha ripreso la discussione, alimentando il gossip. Nel frattempo, una donna si è fatta avanti, dichiarando che le accuse nei suoi confronti sono false.
Concita De Gregorio: «Bomba in arrivo su un ministro». Paolo Mieli rilancia il pettegolezzo. E una certa Valentina Pelliccia alza la mano: «Falsità su di me». Il metodo Ranucci fa scuola. In principio fu Lettera 43. Il 10 aprile scorso, in pieno gossip amoroso tra il ministro Matteo Piantedosi e Claudia Conte, il sito diretto da Paolo Madron pubblicò alcune voci che circolavano tra i palazzi della Capitale: «Da tempo si agita una scalpitante presenza a Roma, che chiede incontri diretti ai ministri, con alcune nette somiglianze nei metodi che evocano la “strategia Claudia Conte ”. Viene persino definita “bellissima e vistosissima, molto più di CC”».🔗 Leggi su Laverita.info
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