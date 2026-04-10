Adunata anarchica e corteo | è allerta E spunta un' altra bomba per i martiri

Oggi si sono svolte un’adunata anarchica e un corteo, entrambe con un livello di attenzione elevato. I partecipanti manifestano solidarietà nei confronti di Cospito, associandola alle figure di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, considerate dai manifestanti come nuovi martiri. La giornata si è conclusa con un clima di forte tensione, segnato da episodi che hanno richiesto interventi di sicurezza.

Anarchici, gli intrecci tra Roma e Atene. Bombe, propaganda e "l'Internazionale" Anarchici in lotta per Cospito nel nome dei nuovi martiri, Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano. Ancora una giornata ad alta tensione. Alle 18 a piazza Nuccitelli, nel cuore del quartiere romano del Pigneto, è prevista un’assemblea pubblica che è il viatico della manifestazione annunciata per il 18 aprile, sempre alle 18, inizialmente convocata a Trastevere e poi spostata a piazza dell’Immacolata, a San Lorenzo. I manifesti che coprono i muri dei quartieri più «rossi» della Capitale non lasciano spazio a interpretazioni: «Fuori Alfredo dal 41 bis. Quelle carceri sono prigioni di guerra». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Adunata anarchica e corteo: è allerta. E spunta un'altra bomba per i "martiri" Leggi anche: Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. Spunta la pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba» La bomba anarchica poteva uccidere 2 volteUna serie di scritte di matrice anarchica comparse sui muri della stazione Nomentana di Roma alzano ancora di più la tensione in vista della... Anarchici, tensione a Roma: corteo dopo i blocchi al Parco degli AcquedottiManifestazione vietata: 91 fermati. Nel pomeriggio un corteo al Quarticciolo per ricordare i due militanti morti il 19 marzo ... tg.la7.it Roma, corteo anarchico non autorizzato al Quarticciolo in ricordo di Ardizzone e Mercogliano(LaPresse) Un gruppo di anarchici ha dato vita a un corteo non autorizzato al Quarticciolo, quartiere di Roma, per commemorare Sara Ardizzone ... stream24.ilsole24ore.com