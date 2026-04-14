Un nuovo fronte si apre nell'inchiesta che coinvolge Matteo Ricci, con l'aggiunta di un'accusa di peculato. La vicenda si amplia, portando sotto indagine sette persone, mentre gli approfondimenti si concentrano sul meccanismo già rivelato da alcuni giornali. La situazione si configura come un ulteriore sviluppo di un procedimento giudiziario che sta attirando l'attenzione pubblica.

Al centro del nuovo filone c’è una cena elettorale che si è svolta il 12 aprile 2024 e per cui sarebbero stati utilizzati fondi pubblici. La kermesse era collegata alla candidatura in Europa di Ricci ed era l’atto conclusivo della tournée di presentazione del suo libro «Pane e politica». Ricci, nel filone principale dell’inchiesta, è accusato dalla Procura di Pesaro di corruzione per aver «richiesto formalmente sponsorizzazioni per conto del Comune a soggetti privati» e aver utilizzato due associazioni private per gestire quei denari a fini elettorali. In base all’ultimo capo d’accusa, parte del costo della cena secondo gli inquirenti sarebbe stato pagato con i soldi della Fondazione Pescheria, interamente partecipata dal Comune, previo accordo con il direttore Straccini.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Altra accusa per Matteo Ricci. Spunta il peculato: sette indagati

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Affidi, altri guai per Matteo Ricci: è indagato anche per peculato. Nel mirino della procura il tour del suo libro nel 2023-24. Altri due indagatiPESARO Caso affidi, l’inchiesta di Pesaro assesta un’altra picconata con una nuova accusa che inguaia Matteo Ricci.

Affidopoli, Matteo Ricci indagato per peculato: "Soldi pubblici per il suo tour" @TgrRaiMarche rainews.it/tgr/marche/art…. x.com

Ringrazio Matteo Ricci per i riflettori accesi sulla frana di Petacciato. Un’emergenza che rischia di isolare il Molise e di compromettere un asse strategico per tutto il Paese. Parliamo infatti della dorsale adriatica, parte integrante del corridoio TEN-T Baltico-Ad - facebook.com facebook