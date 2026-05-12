Due nuovi defibrillatori per la scuola media Poggi

Due nuovi defibrillatori sono stati consegnati alla scuola media Poggi, grazie a una collaborazione tra la Pubblica assistenza Misericordia & Olmo di Sarzana e l’amministrazione comunale. La consegna si è svolta nelle scorse ore, con l’obiettivo di aumentare le misure di sicurezza all’interno dell’istituto. La scuola si prepara così a gestire eventuali emergenze cardiache, rafforzando le procedure di primo intervento per studenti e personale.

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Una scuola più sicura. La Pubblica assistenza Misericordia & Olmo di Sarzana in collaborazione con l’amministrazione comunale ha consegnato alla scuola media Poggi due nuovi defibrillatori. Un progetto che contribuisce a rafforzare la sicurezza dell’istituto e che si inserisce in una più ampia rete di dispositivi già presenti sul territorio cittadino. I defibrillatori, in questo caso, sono stati collocati all’interno della scuola e saranno a uso esclusivo dell’istituto. Alla consegna erano presenti Massimo Baudone nuovo presidente della Pa, Giorgio Oddi, l’assessore Sara Viola e la vice preside dell’istituto Paola Novelli. "Ringraziamo la...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due nuovi defibrillatori per la scuola media Poggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Valmadrera installa due nuovi defibrillatori nei parchi cittadini Leggi anche: Installati due nuovi defibrillatori di ultima generazione, il Comune: "Un servizio che può fare la differenza" Argomenti più discussi: Due nuovi defibrillatori per la scuola media Poggi; Pubblica Assistenza dona due nuovi defibrillatori alla Poggi-Carducci; Grazie al progetto Ci sta a cuore un nuovo defibrillatore per la Croce rossa di Imola; Sigona: Doniamo un defibrillatore al Comune con il nostro budget. qual è l'operazione più semplice che temete di fare e perché è proprio questa? reddit Due nuovi defibrillatori per la scuola media PoggiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it