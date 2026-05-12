Due nuovi defibrillatori per la scuola media Poggi
Due nuovi defibrillatori sono stati consegnati alla scuola media Poggi, grazie a una collaborazione tra la Pubblica assistenza Misericordia & Olmo di Sarzana e l’amministrazione comunale. La consegna si è svolta nelle scorse ore, con l’obiettivo di aumentare le misure di sicurezza all’interno dell’istituto. La scuola si prepara così a gestire eventuali emergenze cardiache, rafforzando le procedure di primo intervento per studenti e personale.
Una scuola più sicura. La Pubblica assistenza Misericordia & Olmo di Sarzana in collaborazione con l’amministrazione comunale ha consegnato alla scuola media Poggi due nuovi defibrillatori. Un progetto che contribuisce a rafforzare la sicurezza dell’istituto e che si inserisce in una più ampia rete di dispositivi già presenti sul territorio cittadino. I defibrillatori, in questo caso, sono stati collocati all’interno della scuola e saranno a uso esclusivo dell’istituto. Alla consegna erano presenti Massimo Baudone nuovo presidente della Pa, Giorgio Oddi, l’assessore Sara Viola e la vice preside dell’istituto Paola Novelli. "Ringraziamo la...🔗 Leggi su Lanazione.it
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