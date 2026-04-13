Valmadrera installa due nuovi defibrillatori nei parchi cittadini

Il Comune di Valmadrera ha installato due defibrillatori automatici esterni in aree pubbliche della città. Uno è stato collocato nel Parco Urbano di Paré e l’altro nel Parco di via Casnedi. Questa iniziativa mira a garantire un pronto intervento in caso di emergenza e migliorare la sicurezza nei luoghi frequentati da cittadini e visitatori. I dispositivi sono accessibili al pubblico e pronti all’uso in situazioni di necessità.

Due nuovi defibrillatori per il primo soccorso e per cercare di salvare vite. Il Comune di Valmadrera ha installato in città due nuovi "Dae" (defibrillatori automatici esterni) ad accesso pubblico, uno nel Parco Urbano di Paré e un secondo nel Parco di via Casnedi.Si tratta di due punti.🔗 Leggi su Leccotoday.it Arese, telecamere nei parchi cittadini più a rischioOggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è… Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai... Nuovi giochi nei parchi comunali a VecchianoNuove installazioni a cura del Comune di Vecchiano nelle aree gioco comunali, tra cui lo Spazio Tabucchi, l'area Largo 8 Marzo a Nodica e la Piazza...