Installati due nuovi defibrillatori di ultima generazione il Comune | Un servizio che può fare la differenza

Di recente, a Lugo sono stati posizionati e messi in funzione due nuovi defibrillatori di ultima generazione. Questi dispositivi sono ora accessibili a tutti i cittadini e rappresentano un supporto fondamentale in caso di emergenze sanitarie. Il Comune ha comunicato che si tratta di un servizio che può fare la differenza in situazioni critiche, offrendo strumenti avanzati per intervenire tempestivamente.

Un nuovo presidio sanitario a disposizione di tutti i cittadini. In questi giorni a Lugo sono stati installati e sono ora attivi due nuovi defibrillatori disponibili per le emergenze. Le due strumentazioni sono state posizionate a Lugo sud (in via Madonna delle Stuoie, nei pressi del Maracanà), e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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