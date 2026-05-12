Due italiani in quarantena

Due giovani italiani sono stati posti in quarantena a causa dell’Hantavirus. Uno è un marittimo di 24 anni proveniente da Torre del Greco, nel Napoletano, l’altro un giovane di 25 anni residente a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Entrambi sono stati individuati come soggetti a rischio e monitorati dalle autorità sanitarie. Non sono stati segnalati altri dettagli relativi alle loro condizioni o ai motivi specifici del contagio.

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Due italiani sono finiti in quarantena per via dell’ Hantavirus. Si tratta di un marittimo 24enne di Torre del Greco, nel Napoletano, e di un 25enne residente a Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Per entrambi, che non risultano contagiati al momento, è scattata la quarantena per 45 giorni con ordinanza dei sindaci. Dalla Francia arrivano, invece, notizie negative per la cittadina d’Oltralpe colpita dal virus: le condizioni della donna, che viaggiava sulla nave da crociera Hondius Mv e che è stata rimpatriata, sono peggiorate e da ieri si trova ricoverata in Terapia intensiva. Positivo, ma asintomatico anche un altro passeggero rientrato in Nebraska negli Usa dove verrà sottoposto a ulteriori test.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Due italiani in quarantena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'Artista Italiano - La mia Quarantena Notizie correlate Hantavirus, il bilancio dei contagi: due italiani in quarantena obbligatoriaAlta l'attenzione sul focolaio di Hantavirus collegato alla nave da crociera MV Hondius. Hantavirus, quarantena obbligatoria per due marittimi italiani dopo il caso sulla nave HondiusABBONATI A DAYITALIANEWS Isolamento di 45 giorni per un 24enne campano e un 25enne calabrese Scatta la quarantena obbligatoria per due giovani... Argomenti più discussi: È stata disposta la quarantena obbligatoria per due italiani sul volo in cui si era imbarcata una donna poi morta di hantavirus; Tgcom24: Breaking News delle 16.00 | Hantavirus, anche due italiani in quarantena Video; Hantavirus: la Hondius salpata per i Paesi Bassi. Ministero: 'Quarantena di 6 settimane'. Due italiani in isolamento; Due italiani in quarantena. NEWS - Hantavirus, Hondius salpata per i Paesi Bassi, Ministero: Quarantena di 6 settimane, due italiani in isolamento ift.tt/Qid7Wkt x.com Ci sono 481 comuni che hanno almeno un McDonald's in Italia! reddit Due italiani in quarantenaDue italiani sono finiti in quarantena per via dell’ Hantavirus. Si tratta di un marittimo 24enne di Torre del Greco, nel Napoletano, e di un 25enne residente a Villa San Giovanni (Reggio Calabria). P ... quotidiano.net