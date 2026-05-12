Due italiani in quarantena
Due giovani italiani sono stati posti in quarantena a causa dell’Hantavirus. Uno è un marittimo di 24 anni proveniente da Torre del Greco, nel Napoletano, l’altro un giovane di 25 anni residente a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Entrambi sono stati individuati come soggetti a rischio e monitorati dalle autorità sanitarie. Non sono stati segnalati altri dettagli relativi alle loro condizioni o ai motivi specifici del contagio.
Due italiani sono finiti in quarantena per via dell’ Hantavirus. Si tratta di un marittimo 24enne di Torre del Greco, nel Napoletano, e di un 25enne residente a Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Per entrambi, che non risultano contagiati al momento, è scattata la quarantena per 45 giorni con ordinanza dei sindaci. Dalla Francia arrivano, invece, notizie negative per la cittadina d’Oltralpe colpita dal virus: le condizioni della donna, che viaggiava sulla nave da crociera Hondius Mv e che è stata rimpatriata, sono peggiorate e da ieri si trova ricoverata in Terapia intensiva. Positivo, ma asintomatico anche un altro passeggero rientrato in Nebraska negli Usa dove verrà sottoposto a ulteriori test.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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