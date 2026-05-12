Due giocatori brasiliani stanno per lasciare la Serie A a causa di offerte di circa 90 milioni di euro. Uno di loro, che ha segnato un gol e fornito un assist nell’ultima partita contro il Milan, sta per concludere la sua esperienza con l’Atalanta. Le trattative sono in fase avanzata e potrebbero chiudersi a breve, segnando la fine del percorso italiano di questi calciatori.

Due maxi offerte stanno per chiudere i giochi e le speranze delle squadra italiane Autore di un gol e di un assist nella vittoria dell’ Atalanta in casa del Milan, Ederson sta vivendo le sue ultime ore da calciatore nerazzurro. Dopo l’affondo del Manchester United che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il 26enne ha messo in stand by il precedente accordo con l’ Atletico Madrid, avendo ricevuto una proposta d’ingaggio più alta rispetto a quella dei colchoneros. Due brasiliani salutano la Serie A: 90 milioni di euro CM (Ansa Foto) – calciomercato.it Gli spagnoli, dal canto loro, avevano già raffreddato la pista di fronte alle richieste bergamasche, ma da quanto trapela da dietro le quinte, la virata verso i Red Devils è arrivata più per scelta dell’ex Salernitana che degli orobici.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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