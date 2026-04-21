Durante questa estate, la Lazio ha venduto due giocatori chiave per un totale di 45 milioni di euro. La squadra si prepara a nuove sfide senza queste stelle, e le trattative sono state confermate attraverso comunicazioni ufficiali. La cessione dei calciatori rappresenta un cambiamento rilevante per il club, che ora si concentrerà sui prossimi impegni e sulla composizione della rosa.

Aggiornamenti importantissimi per quel che concerne il calciomercato Lazio: i tifosi di certo non saranno felici. La più grande sorpresa della 33esima giornata di Serie A è rappresentata, senza ombra di dubbio, dalla Lazio che si è imposta sul campo del Napoli per 2-0 grazie alle reti di Cancellieri e Basic. Un successo inaspettato che permette alla squadra allenata da Maurizio Sarri di agguantare il nono posto in classifica, ad appena un punto dal Bologna. Gila (Ansa Foto) – calciomercato.it In attesa di capire come si concluderà la stagione, arrivano conferme importantissime su quello che sarà il calciomercato estivo del club capitolino. La dirigenza quasi sicuramente venderà due pezzi pregiati della rosa, ovvero Mario Gila e Matteo Zaccagni.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio, via due stelle in estate per 45 milioni: la situazione | CM

Notizie correlate

Lazio, Taylor può partire in estate: sirene dalla Premier League | CMArrivato a gennaio dall’Ajax, Kenneth Taylor è diventato subito un punto fermo della Lazio con il centrocampista che ha guadagnato subito un posto da...

Juventus, Spalletti firma e rilancia: arrivano due stelle dopo il rinnovo | CML’allenatore bianconero prolunga il matrimonio con la ‘Vecchia Signora’ e detta le linee guida sul mercato Ecco la tanto attesa fumata bianco (nera),...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: 'The Dog Stars - Le stelle dopo la fine’ di Ridley Scott. Location in Friuli, Abruzzo, Veneto e Cinecittà; Il NAPOLI stacca la spina: la LAZIO (0-2) viola ancora il Maradona dopo 1 anno e mezzo; Probabile formazione Napoli-Lazio: occhio a possibili novità, ci sono due giocatori che scalpitano per giocare dal 1; Lazio, che bellezza: Cancellieri e Basic mandano al tappeto il Napoli.

"Nella regione Lazio sono sparite le #mascherine e spariti i soldi, c'è stato un processo A me non risulta." #Manti #quartarepubblica x.com

Quarta Repubblica. . "Nella regione Lazio sono sparite le #mascherine e spariti i soldi, c'è stato un processo A me non risulta." #Manti #quartarepubblica - facebook.com facebook