Il Napoli ha deciso di investire 35 milioni di euro per un giocatore sudamericano, considerato un elemento chiave dalla dirigenza. La squadra ha raggiunto il secondo posto in classifica, grazie alla vittoria contro la Cremonese e al pareggio tra Juventus e Milan. Con questa posizione, il Napoli si trova a due punti dal Milan e con un vantaggio di cinque punti sull’ex allenatore Spalletti.

Dirigenza partenopea stregata dal talento sudamericano, ecco il prezzo Grazie alla vittoria sulla Cremonese e al pareggio tra Juve e Milan, il Napoli si è riportato al secondo posto in solitaria, con due punti di vantaggio sui rossoneri di Max Allegri e cinque sull’ex Luciano Spalletti. Condizionata da numerosi infortuni, la seconda stagione partenopea di Antonio Conte sta per passare agli archivi ed è già tempo di calciomercato. Un giustiziere della Juve per il Napoli: 35 milioni di euro CM (Ansa Foto) – calciomercato.it La FIGC ha appena ufficializzato le date ufficiali della sessione estiva, che quest’anno comincerà in anticipo, il 29 giugno.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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