Due auto a fuoco in un incendio a Francavilla al Mare FOTO
Nel pomeriggio di martedì 12 maggio si è sviluppato un incendio a Francavilla al Mare, coinvolgendo due auto che sono state completamente distrutte dal fuoco. L’incendio è avvenuto nella zona di Santa Maria della Croce, in contrada Setteventi, e le cause sono attualmente in fase di accertamento. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altri danni a persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.
Grave incendio nel pomeriggio martedì 12 maggio a Francavilla al Mare.Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, si è sviluppato nella zona di Santa Maria della Croce, in contrada Setteventi. In breve le fiamme hanno distrutto due automobili che erano parcheggiate sul ciglio della.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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