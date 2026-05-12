Due auto a fuoco in un incendio a Francavilla al Mare FOTO

Nel pomeriggio di martedì 12 maggio si è sviluppato un incendio a Francavilla al Mare, coinvolgendo due auto che sono state completamente distrutte dal fuoco. L’incendio è avvenuto nella zona di Santa Maria della Croce, in contrada Setteventi, e le cause sono attualmente in fase di accertamento. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altri danni a persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

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