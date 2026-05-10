La cantante ha presentato una causa contro Samsung, chiedendo 15 milioni di dollari, denunciando che la sua immagine è stata utilizzata sui televisori dell’azienda senza il suo consenso. La decisione arriva dopo che si è resa conto dell’uso non autorizzato del suo volto sui dispositivi. La cantante ha affidato la difesa a un team legale di alto livello per seguire la vicenda.

“La mia faccia è finita sulle loro televisioni senza alcun consenso”. Dua Lipa furibonda ha chiamato i migliori avvocati a sua disposizione e ha citato in giudizio Samsung, secondo quanto riportato da Variety. La richiesta di risarcimento è di 15 milioni di dollari. L’artista ha accusato formalmente il colosso tecnologico di aver utilizzato la sua immagine sulle confezioni di alcuni modelli di televisori senza alcuna autorizzazione ufficiale. Stando ai documenti depositati presso il tribunale federale della California, la cantante sostiene che dal 2024 la sua fotografia sia stata inserita nel packaging dei prodotti, inducendo i consumatori a credere nell’esistenza di una partnership commerciale mai concordata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La mia faccia è finita sulle loro televisioni senza il mio consenso”: Dua Lipa è furibonda e fa causa a Samsung per 15 milioni di dollari

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