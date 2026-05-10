Dua Lipa fa causa a Samsung per 15 milioni | hanno usato il suo volto senza permesso

Dua Lipa ha presentato una causa legale contro Samsung chiedendo 15 milioni di dollari. La cantante sostiene che l’azienda abbia usato la sua immagine sulle confezioni dei televisori senza averne ottenuto il permesso e senza ricevere un compenso. La vicenda riguarda l’uso non autorizzato del suo volto in un contesto commerciale. La cantante ha deciso di agire legalmente contro questa presunta violazione.

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