Dua Lipa fa causa a Samsung per 15 milioni | hanno usato il suo volto senza permesso
Dua Lipa ha presentato una causa legale contro Samsung chiedendo 15 milioni di dollari. La cantante sostiene che l’azienda abbia usato la sua immagine sulle confezioni dei televisori senza averne ottenuto il permesso e senza ricevere un compenso. La vicenda riguarda l’uso non autorizzato del suo volto in un contesto commerciale. La cantante ha deciso di agire legalmente contro questa presunta violazione.
Dua Lipa ha intentato una causa da 15 milioni di dollari contro Samsung, accusando il colosso dell’elettronica di aver utilizzato la sua immagine sulle confezioni dei televisori senza il suo consenso e senza alcun compenso. La denuncia è stata depositata venerdì 8 maggio presso il tribunale del Distretto Centrale della California. Secondo i documenti legali, Samsung ha iniziato a utilizzare una foto della cantante sulle confezioni dei propri televisori a partire dallo scorso anno. L’immagine in questione ritrae Dua Lipa mentre si esibisce al Festival di Austin City Limits nel 2024, e la cantante ne detiene i diritti d’autore. Quando Dua Lipa è venuta a conoscenza dell’utilizzo non autorizzato della sua immagine, ha immediatamente chiesto all’azienda di interrompere tale pratica.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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