Droga locali nottturni e potere | cosa vogliono i clan di Bari dal nord Barese e dalla Bat

Il 19 aprile 2026, dopo l’omicidio avvenuto al Divine Club di Bisceglie, tre giovani baresi sono partiti a bordo di una Lancia Ypsilon blu a noleggio, percorrendo la SP 231 in direzione di Bari. Questa vicenda si inserisce nel quadro di attività legate a gruppi criminali che coinvolgono traffico di droga, gestione di locali notturni e tentativi di consolidare il potere nella zona del nord Barese e della Bat.

La notte del 19 aprile 2026, dopo l'omicidio di Filippo Scavo al Divine Club di Bisceglie, tre giovani baresi sono saliti su una Lancia Ypsilon blu a noleggio e hanno percorso la SP 231 in direzione Bari. Il Gps del veicolo, acquisito dagli investigatori, ha registrato ogni sosta.Una di quelle.🔗 Leggi su Baritoday.it

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