Chi comanda a Bari Clan Capriati | dai vicoli del Borgo antico all' ascesa nella mafia barese

Il clan Capriati è un'organizzazione criminale attiva a Bari sin dagli anni Ottanta. Le sue radici si trovano nei vicoli del Borgo Antico, quartiere storico della città, dove il gruppo si è consolidato nel tempo. La presenza del clan si è mantenuta stabile nel corso degli anni, resistendo alle trasformazioni della città e rafforzando il proprio controllo su determinate attività illegali. La loro influenza si estende anche oltre il quartiere, coinvolgendo diverse aree di Bari.

Per capire davvero il clan Capriati, sodalizio criminale attivo dagli Anni ’80, bisogna partire da un luogo preciso, ossia l’intrico di vicoli del Borgo Antico, l’anima della città di Bari, dove da decenni si è radicato un potere criminale in grado di resistere ai cambiamenti della città. Tra.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Agguato a Bari, gambizzato un 21enne del Clan Capriati. È un “avvertimento” dopo l’omicidio Scavo?Bari, 20 aprile 2026 – Una sparatoria nel cuore di Bari Vecchia, un 21enne gambizzato nella tarda serata di ieri da un colpo di pistola calibro 9. Leggi anche: Bari, la faida tra i clan Capriati e Strisciuglio corre sui social: i messaggi della vedova e del figlio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chi comanda Bari - Clan Capriati: dai vicoli del Borgo antico all'ascesa nella mafia barese; Omicidio in discoteca a Bisceglie, Scavo conosceva i suoi killer. La Dda indaga sui rivali del clan Capriati; Bari, la faida tra i clan Capriati e Strisciuglio corre sui social: i messaggi della vedova e del figlio; Omicidio all’ex Divinae Follie, la pista di una nuova guerra tra i clan Strisciuglio e Capriati. Chi comanda a Bari. Clan Capriati: dai vicoli del Borgo antico all'ascesa nella mafia bareseDai vicoli del Borgo Antico a nuove zone d’influenza: la famiglia storica che continua a riadattarsi tra omicidi, successioni delicate e un potere radicato nel territorio ... baritoday.it Agguato a Bari, gambizzato un 21enne del Clan Capriati. È un avvertimento dopo l’omicidio Scavo?Una persona a piedi ha avvicinato il ragazzo e gli ha sparato 4 colpi di pistola. Gli inquirenti non escludono un collegamento con la morte del 43enne barese legato agli Strisciuglio ... quotidiano.net Omicidio Scavo in discoteca, la pista della nuova faida tra i clan Strisciuglio e Capriati: cresce la paura a Bari x.com A sparare sarebbe stata una persona a piedi. La vittima dell'agguato a Bari Vecchia è un 21enne ritenuto vicino al clan Capriati. Non si esclude che l'episodio possa essere legato all'omicidio del 43enne Filippo Scavo, ucciso in discoteca a Bisceglie e vicino a - facebook.com facebook