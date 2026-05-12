Durante una riunione in Commissione Giustizia al Senato, il sottosegretario alla presidenza del consiglio ha affermato che il carcere non rappresenta una risposta efficace alle dipendenze da droga e alcool. Ha inoltre sottolineato l'importanza che il Parlamento approvi un nuovo disegno di legge che prevede misure di detenzione domiciliare per le persone con tali problematiche. La discussione si concentra sulla possibilità di alternative alla detenzione carceraria per questi soggetti.

Il carcere non è la soluzione per le dipendenze. Lo ha detto a chiare lettere il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, in Commissione Giustizia al Senato, parlando del disegno di legge sulla “detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti”. L’auspicio è che il Parlamento lo approvi il prima possibile, possibilmente senza divisioni partitiche. “Proprio perché è un passo impegnativo e con tutti gli approfondimenti che la Commissione prima e l’Aula poi effettueranno prima dell’adozione – ha aggiunto Mantovano – formulo l’auspicio che queste disposizioni, in questa legislatura, siano approvate. E diventino operative.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Droga e alcool, Mantovano: “Il carcere non è la soluzione alle dipendenze. Il Parlamento approvi il nuovo ddl”

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