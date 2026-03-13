Carcere | drone scarica droga e cellulari il nuovo fronte

Un detenuto nel carcere di Poggioreale a Napoli è stato sorpreso mentre custodiva tre smartphone di ultima generazione e due panetti di droga, per un totale di 150 grammi, nelle docce. Il drone, usato per scaricare gli oggetti, è stato intercettato durante le operazioni di controllo. La scoperta è avvenuta in un'area comune del penitenziario, portando all'arresto del detenuto coinvolto.

Un detenuto è stato fermato nelle docce del carcere di Poggioreale a Napoli mentre custodiva tre smartphone di ultima generazione e due panetti di droga per un peso totale di 150 grammi. Il carico, arrivato tramite drone e pronto per essere smerciato tra i reclusi, è stato sequestrato dagli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno bloccato l’uomo sul posto. Questo episodio non rappresenta un caso isolato ma conferma una trasformazione radicale nelle modalità operative delle organizzazioni criminali all’interno dei luoghi di detenzione. L’uso di droni come corrieri aerei ha introdotto una nuova fase nella guerra tecnologica quotidiana che si combatte tra chi cerca di introdurre oggetti vietati e le forze dell’ordine incaricate della sicurezza interna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

