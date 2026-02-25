Schiacciata nel sonno mentre dormiva con il papà | neonata di 10 mesi muore dopo il ricovero al Gemelli

Un dramma domestico, silenzioso e devastante. Una bambina di appena dieci mesi è morta poche ore dopo il ricovero in terapia intensiva pediatrica al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Era arrivata in condizioni disperate, con un arresto cardiaco protratto e un danno cerebrale irreversibile. Secondo le prime informazioni, la piccola – originaria del Reatino – potrebbe essere stata involontariamente schiacciata dal padre durante il sonno, mentre riposavano insieme nello stesso letto o divano. Un’ipotesi tragica su cui ora indaga la magistratura. La bambina era stata portata d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti già in arresto cardiocircolatorio. I sanitari hanno immediatamente avviato le manovre rianimatorie: il cuore avrebbe ripreso a battere, ma le condizioni sono apparse fin da subito gravissime. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Bimba di 10 mesi schiacciata nel sonno dal corpo del papà: muore dopo ore di agonia all'ospedale Gemelli di Roma

Schiacciata dal padre durante il sonno, muore una bimba di 10 mesi. Era stata ricoverata al Gemelli

