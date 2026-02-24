La verità di Valeria la compagna di Cinturrino | Carmelo è un bravo agente in prima linea in posti schifosi come Corvetto Dov’erano prima quelli che ora lo accusano?

Valeria, compagna di Cinturrino, sostiene che il suo uomo sia un agente coraggioso che lavora in ambienti difficili come Corvetto. La causa di questa situazione, spiega, deriva dall’inaspettata accusa di omicidio, che lei ritiene ingiusta. Valeria si chiede perché chi ora critica Cinturrino non fosse presente prima, quando lui svolgeva il suo lavoro tra situazioni pericolose. La sua testimonianza si concentra sulla sua fiducia nel carattere del suo compagno.

Milano, 24 febbraio 2026 – "Ora che si rigiri tutta la frittata, a me sembra veramente assurdo". Lo afferma Valeria, la fidanzata di Carmelo Cinturrino, assistente capo del commissariato Mecenate indagato e fermato ieri con l'accusa di omicidio volontario per aver sparato e ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio scorso nel bosco di Rogoredo, a Milano. "Mi chiedo come mai ora escono queste cose? Chi c'era in macchina con lui? Non se ne è mai accorto? Se ne sono accorti solamente adesso le persone indagate, che lui si comportava male?", sottolinea la donna che racconta di aver conosciuto il suo compagno "ormai otto anni fa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Carmelo Cinturrino: "Ho sbagliato, chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa"Carmelo Cinturrino ha ammesso di aver commesso un errore, motivato da una mancanza di rispetto verso le forze dell’ordine.

Lo schiaffo di Zelensky: si precipita a Kupyansk, prima linea del fronte, che i russi dicevano di aver preso. «Noi vediamo la verità dei fatti» – Il videoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato inaspettatamente Kupyansk, una delle aree chiave del fronte orientale, contraddicendo le affermazioni russe sulla presa della città.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La verità di Valeria: Screzi con Manuela per come si comportò con mio marito dopo l'incidente; Omicidio Pierina Paganelli, la storia del giallo di Rimini e le ultime notizie; Caso Pierina: il video degli avvocati di Valeria Bartolucci; Processo a Louis Dassilva: la versione della moglie Valeria.

La verità di Valeria, la compagna di Cinturrino: Carmelo è un bravo agente, in prima linea in posti schifosi come Corvetto. Dov’erano prima quelli che ora lo accusano?Lo sfogo della donna: Stanno rigirando la frittata rovesciandogli addosso accuse assurde, come quella di taglieggiare gli spacciatori. I colleghi? Lo ammiravano e gli chiedevano consigli. L’ex agent ... ilgiorno.it

Carmelo Cinturrino arrestato dopo Rogoredo, la reazione della fidanzata Valeria: Se ha sbagliato pagheràOmicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, dopo l’arresto del poliziotto Carmelo Cinturrino parla la fidanzata, Valeria: Se ha sbagliato pagherà ... virgilio.it

#Rogoredo "Quando l'indagine indicherà la verità vedremo. Se ha sbagliato pagherà quello che deve". Sono le parole di Valeria, la fidanzata di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di poliziafermato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri. La donna, custode - facebook.com facebook