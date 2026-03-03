Dove vedere in tv PGE Projekt Varsavia-Trento Champions League volley 2026 | orario programma streaming

In vista dei playoff della Champions League di volley maschile, Trento si prepara ad affrontare il PGE Projekt Varsavia in una sfida che si giocherà in TV e streaming. La partita, con orario ancora da definire, sarà trasmessa sui canali dedicati alla competizione e disponibile anche online. I dettagli sul programma completo saranno comunicati nelle prossime ore.

L’appuntamento con la sfida d’andata è per mercoledì 4 marzo (ore 20.30), i dolomitici faranno visita agli avversari nella loro tana della Torwar Hall, impianto sempre difficile da espugnare. Trento non sta attraversando un buon momento a causa dei diversi infortuni, ha perso la semifinale della Supercoppa Italiana contro Perugia e ha tentennato nelle battute conclusive della regular season, dunque è chiamata a reagire se non vuole complicarsi anche il cammino nella massima competizione europea. A guidare Trento saranno soprattutto gli attaccanti Theo Faure, Jordi Ramon e Daniele Lavia sotto la guida di Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto è alle prese con un lento recupero ed era assente sabato a Trieste per la Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

