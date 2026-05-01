Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank e Scandicci-Eczacibasi Champions League volley femminile 2026 | orari semifinali e streaming

La Final Four della Champions League femminile di volley si svolgerà nel weekend del 2 e 3 maggio presso la Ülker Sports and Event Hall di Istanbul. Le semifinali si giocheranno in diretta televisiva e in streaming, con orari ancora da definire. La competizione vede coinvolte quattro squadre provenienti da diverse nazioni, pronte a sfidarsi per il titolo europeo.

La Final Four della Champions League 2026 di volley femminile si disputerà nel weekend del 2-3 maggio alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul. La giornata del sabato sarà riservata alle semifinali: Conegliano-VakifBank Istanbul alle ore 16.00 e Scandicci-Eczacibasi Istanbul alle ore 19.00. Si preannuncia grande spettacolo nel doppio incrocio tra le formazioni italiane e le compagini turche, che avranno il sostegno del proprio pubblico (anche se si giocherà in un impianto differenti da quelli abituali). Dopo essersi laureate Campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva, Conegliano sarà chiamata a difendere il massimo trofeo europeo: il delle Pantere inizierà contro la corazzata di coach Giovanni Guidetti, che ha appena vinto il campionato anatolico.🔗 Leggi su Oasport.it

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VakifBank vs Conegliano | Full Match | CEV Champions League Volley 2024

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