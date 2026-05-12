Dove il Tevere fu tagliato da Mussolini | a Spinaceto nasce un parco tra aironi e storia

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Spinaceto si trova un parco lungo il Tevere, inserito nel piano strategico operativo approvato dall’amministrazione capitolina. La zona era al centro di un intervento storico durante il regime fascista, quando il corso del fiume fu modificato. Attualmente, il parco ospita diversi aironi ed è destinato a diventare un’area verde accessibile al pubblico, inserendosi tra i progetti di riqualificazione in programma.

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Tra i parchi d’affaccio del Tevere che, con l’approvazione del Piano strategico operativo, l’amministrazione capitolina vuole realizzare ce n’è uno a Spinaceto. Cosa c’entra il quartiere immortalato in “Caro diario” con il fiume di Roma? La connessione c’è perché l’area verde che sorge a lato.🔗 Leggi su Romatoday.it

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