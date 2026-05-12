Dove il Tevere fu tagliato da Mussolini | a Spinaceto nasce un parco tra aironi e storia

A Spinaceto si trova un parco lungo il Tevere, inserito nel piano strategico operativo approvato dall’amministrazione capitolina. La zona era al centro di un intervento storico durante il regime fascista, quando il corso del fiume fu modificato. Attualmente, il parco ospita diversi aironi ed è destinato a diventare un’area verde accessibile al pubblico, inserendosi tra i progetti di riqualificazione in programma.

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