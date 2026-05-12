Dove il Tevere fu tagliato da Mussolini | a Spinaceto nasce un parco tra aironi e storia
A Spinaceto si trova un parco lungo il Tevere, inserito nel piano strategico operativo approvato dall’amministrazione capitolina. La zona era al centro di un intervento storico durante il regime fascista, quando il corso del fiume fu modificato. Attualmente, il parco ospita diversi aironi ed è destinato a diventare un’area verde accessibile al pubblico, inserendosi tra i progetti di riqualificazione in programma.
Tra i parchi d’affaccio del Tevere che, con l’approvazione del Piano strategico operativo, l’amministrazione capitolina vuole realizzare ce n’è uno a Spinaceto. Cosa c’entra il quartiere immortalato in “Caro diario” con il fiume di Roma? La connessione c’è perché l’area verde che sorge a lato.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Parco Livatino, Conalpa: "Mille alberi piantumati nel luogo dove fu ucciso il giudice"Venerdì si è riunita la delegazione agrigentina della Conalpa (Coordinamento nazionale alberi e paesaggio) sul luogo dove è stato ucciso il giudice...
Il parco d'affaccio sul Tevere distrutto dal fiumeL’opportunità di allenarsi nell’area fitness del parco d’affaccio "Foro Italico" è naufragata insieme agli attrezzi che la piena del fiume ha...