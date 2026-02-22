Il parco d' affaccio sul Tevere distrutto dal fiume

Il parco d'affaccio sul Tevere ha subito danni dopo che la piena del fiume ha spazzato via le attrezzature dell’area fitness. Le forti correnti hanno trascinato via panchine, pesi e macchinari, lasciando il luogo in condizioni di totale desolazione. I frequentatori si trovano ora senza uno spazio per allenarsi, mentre le autorità valutano i danni. La piena ha colpito senza preavviso, modificando drasticamente il volto del parco.

L'opportunità di allenarsi nell' area fitness del parco d'affaccio "Foro Italico" è naufragata insieme agli attrezzi che la piena del fiume ha inghiottito e portato via. A distanza di otto mesi dal taglio del nastro, dello spazio realizzato con due milioni di euro di fondi giubilari nell'area golenale compresa tra Ponte Milvio e Ponte Duca d'Aosta, non restano che poche strutture divelte e cumuli di fango. A causa del maltempo che nelle ultime settimane ha flagellato la Capitale, il livello del fiume si è alzato, l'acqua ha invaso le sponde e cancellato il risultato dei lavori effettuati per trasformare la banchina in una zona fruibile dagli amanti dello sport all'aria aperta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La piena del Tevere "divora" il parco d'affaccio del Foro ItalicoLe forti piogge di gennaio e febbraio hanno fatto salire il livello del Tevere, che ha rotto gli argini vicino al Foro Italico.

