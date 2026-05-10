Parco Livatino Conalpa | Mille alberi piantumati nel luogo dove fu ucciso il giudice

Venerdì, la delegazione agrigentina della Conalpa si è recata nel luogo in cui fu assassinato il giudice Rosario Livatino, trasformato in Parco della memoria. Durante l'incontro, sono stati piantati mille alberi in onore della memoria delle vittime della mafia che hanno perso la vita per lo Stato. La cerimonia ha avuto come obiettivo principale la commemorazione e la valorizzazione del sito come simbolo di rispetto e memoria.

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