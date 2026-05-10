Parco Livatino Conalpa | Mille alberi piantumati nel luogo dove fu ucciso il giudice
Venerdì, la delegazione agrigentina della Conalpa si è recata nel luogo in cui fu assassinato il giudice Rosario Livatino, trasformato in Parco della memoria. Durante l'incontro, sono stati piantati mille alberi in onore della memoria delle vittime della mafia che hanno perso la vita per lo Stato. La cerimonia ha avuto come obiettivo principale la commemorazione e la valorizzazione del sito come simbolo di rispetto e memoria.
Venerdì si è riunita la delegazione agrigentina della Conalpa (Coordinamento nazionale alberi e paesaggio) sul luogo dove è stato ucciso il giudice Rosario Livatino, divenuto Parco della memoria di tutte le vittime della mafia che hanno perso la loro vita per servire fedelmente lo Stato; luogo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Julio Velasco: “Il mio migliore amico delle superiori fu ucciso. Mio fratello fu sequestrato nel 1977”Julio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile italiana,racconta gliinizi della sua carrierache coincidono con uno deimomenti più...
Arnara, omaggio teatrale al Giudice LivatinoEvento speciale domenica pomeriggio ad Arnara con l’attore Angelo Maria Sferrazza, volto noto dello spettacolo per diverse sue interpretazioni di...