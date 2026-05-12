Al Milan, la differenza tra un giocatore pronto a diventare un campione e uno che non lo sarà mai si vede anche nei dettagli più semplici. In una partita, Rafa ha lasciato il campo tra i fischi, senza riuscire a reagire, e si è sistemato i capelli mentre si allontanava. La scena ha attirato l’attenzione, evidenziando le emozioni e le reazioni dei protagonisti in un momento di difficoltà.

Ma qual è il confine, cosa fa la differenza, tra un campione e chi - pur avendone magari le qualità potenziali - non riuscirà mai a esserlo? La differenza è tutta lì: in una maschera e un elastico. La maschera è quella che Modric - 41 anni a settembre e una carriera da Oscar - è pronto ad indossare per aiutare il Milan, la “sua” squadra, i suoi compagni, i suoi tifosi, a superare il momento critico. Provarci già per la trasferta a Genova, dopo essere stato operato per una frattura allo zigomo appena quindici giorni fa. La prognosi indicava, indica, in cinque o sei settimane i tempi di recupero: per questo si era detto che il campionato del croato fosse in pratica finito.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dov'è il confine tra un campione e chi non lo sarà mai? Al Milan, tra una maschera e un elastico

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