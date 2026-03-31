L' escalation dei furti di rame rubati 600 metri di cavi al confine tra Cardillo e lo Zen

Nelle ultime ore, sono stati segnalati nuovi furti di rame e danni agli impianti di illuminazione nelle zone di via Fabio Besta e largo Giorgio Gabrielli, al confine tra Cardillo e lo Zen. Sono stati sottratti circa 600 metri di cavi di rame in diverse aree della città, con conseguenti interventi di riparazione e ripristino delle luci pubbliche.

Gli impianti di via Besta e largo Gabrielli, di recente riqualificati a led con opere gestite dal Comune, sono stati pesantemente danneggiati. Necessario l'intervento dei tecnici di Amg. Il presidente Scoma: "Ormai è un'emergenza" Nuovo furto di cavi di rame e impianti di illuminazione danneggiati in via Fabio Besta e in largo Giorgio Gabrielli, al confine tra Cardillo e lo Zen. La scoperta è stata fatta ieri sera (lunedì 30 marzo) dagli operatori di Amg Energia nel corso di una verifica sugli impianti, scattata in seguito a una segnalazione arrivata attraverso il numero verde. Gli impianti sono stati subito messi in sicurezza e stamattina gli operatori della società hanno effettuato i rilievi per quantificare il danno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Inseguimento notturno dei carabinieri, bloccati 3 veicoli sospetti: recuperati 3000 metri di cavi in rameL’ispezione dei mezzi ha permesso di recuperare circa 3000 metri di cavi in rame, suddivisi in tronchi di circa tre metri, oltre a due grosse cesoie. Ladri di rame in azione, rubati i cavi dai pali della luce: un’intera contrada resta al buioIgnoti ladri tornano a colpire nel territorio di Santo Stefano Quisquina, dove nella notte sono stati rubati i cavi in rame della linea di bassa...