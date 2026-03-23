Amici 25 chi è Valentina Pesaresi | profilo completo tra età di dov’è e curiosità sul fidanzato

Valentina Pesaresi, uno dei volti di Amici 25, si è distinta per talento e sensibilità. Tra le curiosità ci sono età, origini e vita sentimentale. Valentina Pesaresi è uno dei nuovi volti di Amici 25, dove si è fatta notare per talento vocale, sensibilità interpretativa e una forte identità artistica. Giovane cantautrice originaria dell’Emilia-Romagna, ha saputo distinguersi sin dalle prime esibizioni, attirando l’attenzione di pubblico e professori grazie a uno stile che unisce tecnica, emozione e personalità. Ecco il profilo completo tra età, di dov’è e curiosità sul fidanzato. Valentina Pesaresi è tra i nuovi volti di Amici 25 di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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