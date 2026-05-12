Sienna Miller ha confermato di essere diventata madre per la terza volta. L’attrice ha condiviso sui social i primi momenti con il neonato, nato dalla relazione con Oli Green. La notizia è stata accompagnata da una breve didascalia in cui ha scritto di dormire poco, senza fornire altri dettagli. La conferma della gravidanza era stata preceduta da alcune indiscrezioni pubblicate nelle settimane precedenti.

Sienna Miller ha annunciato di essere diventata mamma per la terza volta, condividendo con emozione i primi giorni accanto al nuovo arrivato, nato dalla relazione con Oli Green. L’attrice, già madre di una bambina nata nel 2024 – il cui nome non è mai stato reso pubblico – e di Marlowe, avuta con l’ex compagno Tom Sturridge, ha raccontato con spontaneità la gioia e la stanchezza di questa nuova maternità. “È successo. Ho un piccolo bebè nella stanza accanto”, ha raccontato a E! News, senza però rivelare dettagli sul sesso o sul nome del bambino. Parole semplici, ma che descrivono perfettamente il turbine emotivo dei primi giorni da neomamma. “Mi sembra quasi impossibile mettere insieme delle frasi.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Dormo pochissimo” così Sienna Miller annuncia di essere di nuovo mamma

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