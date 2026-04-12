Sempre più persone scelgono il vintage | cosa sta cambiando davvero nel modo di comprare vestiti

Negli ultimi anni si è assistito a una trasformazione nel modo di acquistare vestiti, con un incremento delle scelte legate al vintage. Le persone tendono a comprare meno d’impulso e dedicano più tempo alla ricerca di capi usati, riflettendo un mutamento nelle abitudini di consumo. Questo cambiamento riguarda non solo aspetti legati alla sostenibilità o al risparmio, ma anche il modo in cui si stabilisce un rapporto con l’oggetto stesso.

Negli ultimi anni il modo in cui si acquistano i vestiti è cambiato più di quanto si pensi. Non solo sostenibilità o risparmio, due temi spesso citati quando si parla di second-hand, ma piuttosto è cambiato il rapporto con l’oggetto: si compra meno d’impulso e, quando succede, c’è una ricerca.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Second hand, ecco perché sempre più persone scelgono il vintageComprare un capo d'abbigliamento usato, fino a qualche anno fa, era una scelta di nicchia, mentre oggi è diventata una tendenza molto più diffusa.

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