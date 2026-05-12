Doppio incidente lungo l' Orbitale di Foggia donna in pronto soccorso | la direttrice chiusa al transito

Nella zona dell'Orbitale di Foggia si sono verificati due incidenti stradali consecutivi. In seguito ai sinistri, una donna è stata portata in pronto soccorso. La carreggiata sud è attualmente chiusa al transito, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dei due incidenti, che si sono verificati con alcuni veicoli coinvolti in collisioni separate lungo la stessa arteria.

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