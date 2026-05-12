Doppio incidente lungo l' Orbitale di Foggia donna in pronto soccorso | la direttrice chiusa al transito
Nella zona dell'Orbitale di Foggia si sono verificati due incidenti stradali consecutivi. In seguito ai sinistri, una donna è stata portata in pronto soccorso. La carreggiata sud è attualmente chiusa al transito, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dei due incidenti, che si sono verificati con alcuni veicoli coinvolti in collisioni separate lungo la stessa arteria.
Doppio incidente stradale lungo la nuova Orbitale di Foggia. Per cause in corso di accertamento, si è verificato un doppio sinistro stradale, con due veicoli entrati in collisione nella carreggiata sud e altrettanti nella direzione opposta.Cause e dinamiche dei sinistri sono ancora da accertare.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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