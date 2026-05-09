L' Orbitale di Foggia è un cimitero vegetale lungo 7 km L' affondo del WWF | Fallimento annunciato
L'Orbitale di Foggia, una strada lunga circa sette chilometri, è stata inaugurata a marzo 2025. Negli ultimi mesi, l’associazione ambientalista ha espresso forti critiche sulla gestione del verde pubblico presente lungo questa arteria, definendola un vero e proprio “cimitero vegetale”. La discussione riguarda in particolare lo stato di salute delle piante e le modalità di cura adottate, con il WWF che denuncia problemi di manutenzione e mancata tutela del patrimonio arboreo.
“L'Orbitale di Foggia è un cimitero vegetale lungo 7 km”. Il duro affondo arriva dal Wwf Foggia che torna a far sentire la propria voce sulla gestione, definita “fallimentare”, del verde pubblico lungo la Strada Orbitale, inaugurata in marzo 2025.“Un’opera che, nata sotto i migliori auspici anche.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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