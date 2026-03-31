Incidente stradale a Foggia scontro tra una Punto e un Doblò | donna trasportata in pronto soccorso

Oggi a Foggia si è verificato un incidente stradale in via Sant'Alfonso de Liguori, coinvolgendo una vettura di piccole dimensioni e un furgone. Una donna rimasta ferita è stata trasportata in pronto soccorso. Si tratta dell'ultimo di una serie di incidenti che si sono verificati nella città in questo periodo.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 31 marzo. Sul posto, la Polizia locale e gli operatori del 118 Ennesimo incidente strada in città. L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto nella giornata di oggi, 31 marzo, in via Sant'Alfonso de Liguori. Il sinistro ha visto coinvolte una Fiat Punto, alla cui guida c'era una donna, e un Doblò. Da una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale, intervenuta sul posto, il sinistro potrebbe essere stato causato dalla manovra errata di uno dei due conducenti. Nell'impatto è rimasta ferita una donna, a bordo della Punto, che è stata trasportata presso il Pronto soccorso di Foggia da una ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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