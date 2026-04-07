Il presidente del Napoli ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Los Angeles. La cerimonia si è svolta recentemente e il riconoscimento è stato annunciato attraverso il sito ufficiale della squadra. La decisione è stata presa dalle autorità locali e comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sul processo. La notizia viene riportata in modo diretto e senza commenti aggiuntivi.

Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, grande entusiasmo e una partecipazione straordinaria di pubblico hanno accompagnato la prima statunitense del film “Ag4in”, dedicato alla conquista del quarto scudetto azzurro. La proiezione si è tenuta il 6 aprile presso l’Egyptian Theatre Hollywood di Los Angeles, in un clima di festa e forte coinvolgimento. Lo stesso De Laurentiis su X scrive: “Si è conclusa all’Egyptian Theatre una serata memorabile, con la Premiere americana di “AG4IN”. La sindaca, Karen Bass, mi ha proclamato cittadino onorario di Los Angeles. Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il Premio Oscar Steven Zaillian”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli, De Laurentiis ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Los Angeles

Napoli, Aurelio De Laurentiis verso la cittadinanza onorariaNapoli, Aurelio De Laurentiis verso la cittadinanza onoraria"> Il futuro dello stadio Diego Armando Maradona entra in una fase decisiva.

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Temi più discussi: De Laurentiis e il docufilm sullo scudetto del Napoli proiettato a Los Angeles; De Laurentiis: La sindaca di Los Angeles mi ha proclamato cittadino onorario; De Laurentiis gioca la carta Malagò: Sarà l’uomo giusto; De Laurentiis: Conte in Nazionale? Se me lo chiedesse accetterei, ma non lo farà.

De Laurentiis: Serata memorabile, sono stato proclamato cittadino onorario di Los AngelesAurelio De Laurentiis gande protagonista a Los Angeles dove è stata proiettata la Premiere americana di 'AG4IN', il film sullo Scudetto del Napoli. areanapoli.it

De Laurentiis incontenibile a Los Angeles: salta con i tifosi durante lo sfottò alla JuveTra i protagonisti della serata anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo dei tifosi, unendosi ai cori e saltando insieme a loro sulle note del classico ... corrieredellosport.it

Intercettato a Los Angeles per la presentazione del film sullo Scudetto, il presidente del Napoli apre alla possibilità di liberare Conte per l'Italia - facebook.com facebook

All'Egyptian Theatre di Los Angeles la prima statunitense del film "Ag4in". Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il Premio Oscar, Steven Zaillian, e la sindaca di Los Angeles Karen Bass che ha conferito al Presidente @ADeLaurentiis la cittadinanza onoraria, rico x.com