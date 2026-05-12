Dopo sette stagioni trascorse in serie D, la squadra lascia questa categoria e scende in Eccellenza. La società ha già annunciato l’intenzione di rilanciare il club e di riportarlo ai livelli che merita. La decisione di cambiare categoria è stata comunicata ufficialmente, mentre il team si prepara a una nuova fase, con obiettivi di ripartenza e crescita. La squadra ha vissuto anche una stagione con una vittoria nei playoff.

Dover salutare la serie D dopo sette stagioni, di cui una culminata persino in una vittoria nei playoff, lo rammarica. Alberto Affetti, presidente della Castellanzese, però, non fa drammi e, anzi, rilancia subito con una parola d’ordine: resettare alla svelta e rimboccarsi le maniche per consentire alla società di ritornare a respirare aria di quarta serie. "I drammi si fanno per altre cose - dice – non certo per una delusione sportiva. Abbiamo provato a salvarci e non ce l’abbiamo fatta. Ci dispiace, ma la Castellanzese continua a essere viva. Non serve a nulla individuare responsabilità, ora, bisogna lasciarsi alle spalle la delusione e ripartire".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo sette stagioni il club saluta la D e scende in Eccellenza. La Castellanzese è già pronta a voltare pagina: "Rilancio immediato, ripoteremo il club dove merita»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La Numia è pronta a voltare pagina: "Una lezione che deve rinforzarci"La stagione della Numia Vero Volley Milano si è conclusa con un epilogo che, a inizio anno, pochi avrebbero previsto: una finale scudetto, persa ma...

Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!»Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling...

Argomenti più discussi: È fatta! Una prodezza del centrocampista condanna alla retrocessione i rivali dopo sette stagioni; Dopo 7 stagioni, Adidas sposta il logo sul retro delle maglie delle squadre; Serie A, il Verona saluta dopo sette anni: l’analisi di una stagione deludente; La dimostrazione del fatto che l'età sia solo un numero, nella serie più coraggiosa che Netflix abbia mai prodotto.

[MN] Milan Primavera Femminile è Campione d'Italia!! ?? reddit

Il Verona torna in Serie B dopo sette anni: da Zaccagni a Rrahmani, tutti i giocatori valorizzati in Serie AI gialloblù retrocessi senza giocare dopo la vittoria del Lecce a Pisa: per Sammarco era la prima volta da allenatore in A ... calciomercato.com