Conceicao non ha dubbi | Liverpool? So che si parla di un grande club ma gioco già in un grande club dove sono felice!

Il giocatore ha dichiarato di essere soddisfatto della sua attuale squadra, affermando di non avere dubbi sul fatto di voler rimanere. Ha aggiunto di essere consapevole della fama del club di interesse, ma di sentersi già parte di una formazione importante e di essere felice nel suo attuale ambiente. La sua posizione sembra quindi chiara e decisa.

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