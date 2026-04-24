La stagione della Numia Vero Volley Milano si è conclusa con una finale scudetto, un risultato inatteso considerato il percorso affrontato. La squadra ha attraversato un momento di rifondazione, arrivando alla partita decisiva dopo mesi di sfide e difficoltà. Ora, la società si prepara a voltare pagina, con l’obiettivo di rafforzare il progetto e affrontare la nuova stagione con determinazione.

La stagione della Numia Vero Volley Milano si è conclusa con un epilogo che, a inizio anno, pochi avrebbero previsto: una finale scudetto, persa ma soprattutto raggiunta al termine di un percorso complesso, più vicino a una rifondazione che a una semplice prosecuzione. Il punto di partenza era tutt’altro che stabile. Gli addii di giocatrici fondamentali come Alessia Orro e Myriam Sylla hanno imposto alla società un cambio di paradigma. Non bastava rimpiazzare dei ruoli: serviva ricostruire meccanismi di gioco, equilibri interni e una nuova leadership, sia in campo che nello spogliatoio. È stato, in sostanza, un passaggio obbligato verso una nuova identità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Numia è pronta a voltare pagina: "Una lezione che deve rinforzarci"

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