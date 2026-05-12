Dopo le coltellate la manifestazione | Fermiamo il degrado in via Cavour

Questa sera si tiene una manifestazione in piazza contro il degrado di via Cavour, con partecipanti che non portano bandiere. L’evento è promosso dalle forze di centrodestra e ha scatenato reazioni diverse tra i cittadini. Alcuni considerano l’iniziativa una strumentalizzazione, mentre altri evidenziano la situazione di insicurezza che si è venuta a creare nella zona. La manifestazione segue un episodio di violenza avvenuto nelle scorse settimane.

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Questa sera protesta in piazza contro il degrado di via Cavour, senza bandiere. Ma l’iniziativa è promossa dalle forze di centro destra e la città si divide fra chi parla di strumentalizzazione e chi invece vede la situazione della sicurezza critica. Dopo il grave episodio avvenuto sabato sera nella centralissima strada, durante un evento musicale e nel mezzo di un concerto, per di più a pochi giorni dalle elezioni amministrative, non poteva che infiammare la campagna elettorale. Un problema, quello della microcriminalità, comune a tutti i comuni della cintura milanese. Nel solo fine settimana appena trascorso sono stati una quarantina gli episodi registrati: il più a più grave a Corsico dove il tema della sicurezza continua a essere al centro del dibattito pubblico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dopo le coltellate, la manifestazione: "Fermiamo il degrado in via Cavour" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate MuBasta, nuova manifestazione al Pilastro: "Fermiamo il Museo dei Bambini"La protesta torna nelle strade del Pilastro, segnato in questi giorni dalla morte del piccolo Hussein Muhammad Salar, scivolato da una finestra del... Sogliano Cavour, in tre per il dopo Casarano: le squadre per le amministrativeSOGLIANO CAVOUR – Sarà una corsa a tre a Sogliano Cavour per il dopo Giovanni Casarano a Sogliano Cavour: il sindaco uscente e dirigente presso... Argomenti più discussi: Tricase, 33enne bangladese uccide il fratello a coltellate: la lite per soldi e interessi familiari. Domani l’interrogatorio; L'appuntamento finisce nel sangue: si incontrano sul web, lei lo accoltella dopo una lite; Napoli, infermiere del Cardarelli accoltellato nel parcheggio dopo il turno; Vicenza, accoltellato a morte dopo la lite in casa: condannata la fidanzata rea confessa. #Napoli, un 29enne del Burkina Faso è morto dopo una violenta rissa scoppiata a Porta Capuana. Il giovane era stato colpito con diverse coltellate vicino al cuore e trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini. ift.tt/bIGtVRy x.com Delitto di Garlasco: Svolta su Sempio e possibile revisione per Stasi. Ma cosa dicono davvero gli atti? Ne abbiamo parlato con l'Avv. Cataliotti. reddit Dopo le coltellate, la manifestazione: Fermiamo il degrado in via CavourStasera la protesta per chiedere più controlli: l’iniziativa è senza bandiere, ma è promossa dal centrodestra ... ilgiorno.it