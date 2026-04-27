Sogliano Cavour in tre per il dopo Casarano | le squadre per le amministrative

A Sogliano Cavour si avvicina una campagna elettorale con tre candidati in corsa per la carica di sindaco, dopo la decisione del sindaco uscente di non ricandidarsi. Il primo cittadino, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi anni e lavora presso un istituto alberghiero, ha annunciato il suo passo indietro. La competizione si apre quindi con tre nomi pronti a sfidarsi alle prossime amministrative.

SOGLIANO CAVOUR – Sarà una corsa a tre a Sogliano Cavour per il dopo Giovanni Casarano a Sogliano Cavour: il sindaco uscente e dirigente presso l’istituto alberghiero di Otranto ha deciso di fare un passo indietro.A garantire la continuità con la sua squadra amministrativa ci sarà Giuseppina.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Sogliano Cavour, passo indietro del sindaco e tre proposte a confrontoSOGLIANO CAVOUR – Una probabile corsa a tre quella che si concretizzerà a breve nelle prossime elezioni amministrative di Sogliano Cavour.

Amministrative a Melpignano, Avantaggiato e Colazzo presentano le squadreMELPIGNANO – La sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale a Melpignano era annunciata e anche il momento della consegna delle liste non ha...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Comunali nel Salento, la carica degli aspiranti sindaci nei centri al voto: i nomi ufficiali; Elezioni Amministrative 2026 in provincia di Lecce. Tutte le sfide dei 21 Comuni; Amministrative del 24 e 25 maggio: presentate le liste dei 21 Comuni. La carica dei candidati sindaci: in due senza avversari; Elezioni in 21 Comuni del Salento, tra candidati unici e possibili ballottaggi.

Mostra Fotografica "Una Nota, Una Luce" Di Marcello Moscara - 40 Ritratti, 40 Musicisti , 20 Edizioni Domenica 3 Maggio ore 18:00 presso Locomotive LAB Sogliano Cavour ,via G. D'Annunzio 67 Sonorizzazione di Raffaele Casarano intervengono Marc - facebook.com facebook