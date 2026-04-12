MuBasta nuova manifestazione al Pilastro | Fermiamo il Museo dei Bambini

Una nuova protesta si è svolta al quartiere Pilastro, con i manifestanti che hanno espresso opposizione alla costruzione del Museo dei Bambini. La manifestazione si è svolta nelle strade della zona, pochi giorni dopo la morte di un bambino di 4 anni, avvenuta venerdì pomeriggio in via Ada Negri, quando il bambino è scivolato da una finestra del secondo piano di un edificio. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti.

La protesta torna nelle strade del Pilastro, segnato in questi giorni dalla morte del piccolo Hussein Muhammad Salar, scivolato da una finestra del secondo piano di un palazzo di via Ada Negri venerdì pomeriggio. Dopo le contestazioni al sindaco Matteo Lepore e alla giunta, che hanno illustrato.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Nuova protesta al Pilastro: attivisti in resistenza passiva al cantiere del Museo dei BambiniBologna, 11 marzo 2026 – Un’altra mattinata di tensione all’orizzonte del Pilastro. Protesta contro il museo dei Bambini al Pilastro, attivista su un alberoBologna, 25 febbraio 2026 – Un attivista di Extinction Rebellion, approfittando di un attimo in cui gli operai avevano lasciato aperto il cantiere,... Proteste e Azioni Legali: Il Quartiere Pilastro in Subbuglio per il Progetto MuBa